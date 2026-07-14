Blindan vacaciones en Ramos Arizpe con filtros antialcohol

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que el operativo ya se encuentra listo y se implementará para brindar seguridad

Con el objetivo de prevenir accidentes y mantener saldo blanco durante el periodo vacacional de verano, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzará los operativos de seguridad con mayor vigilancia en colonias, comunidades rurales, carreteras, filtros antialcohol y revisiones a motociclistas.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, informó que el operativo ya se encuentra listo y se implementará para brindar seguridad tanto a las familias que permanecerán en el municipio como a quienes lo visiten durante las vacaciones.

“Ya tenemos un operativo preparado para este periodo vacacional”, señaló.

Explicó que los recorridos preventivos se intensificarán en toda la mancha urbana y en las comunidades rurales, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

“Estaremos trabajando con operativos y rondines en toda la mancha urbana del municipio, sin bajar la guardia en las comunidades rurales”, afirmó.

Uno de los ejes de la estrategia será mantener los operativos dirigidos a motociclistas, luego de los accidentes registrados en los últimos meses, varios de ellos con consecuencias fatales.

“Seguimos haciendo operativos para revisar que se cumplan las medidas de seguridad, los reglamentos, la velocidad y el uso del equipo de protección”, indicó.

El funcionario explicó que, cuando los conductores incumplen la normatividad, las autoridades aplican sanciones e incluso retiran las unidades de circulación para evitar nuevos percances.

Asimismo, confirmó que los filtros antialcohol continuarán operando, principalmente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, como una medida preventiva para disminuir el riesgo de accidentes ocasionados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

“No es una política de esta administración recaudar; algunas veces es necesario aplicar sanciones e incluso retirar vehículos para evitar algún accidente”, comentó.

González Farías informó que también habrá vigilancia especial en los espacios que concentran mayor número de visitantes durante las vacaciones, como la Alameda Miguel Ramos Arizpe, el Museo de Historia y Dinolandia y el parque acuático Aquaramos, donde se reforzará la presencia de personal operativo.

“Estamos listos con el personal necesario para que la gente pueda disfrutar estos espacios de manera segura”, expresó.

Finalmente, señaló que el operativo se desarrollará en coordinación con los tres órdenes de gobierno y confió en que las acciones preventivas permitan concluir el periodo vacacional sin hechos de gravedad.

“Queremos terminar estas vacaciones con un saldo favorable, de ser posible con bandera blanca”, concluyó.