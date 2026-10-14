Biólogo coahuilense propone reconocer nueva especie de colibrí

Daniel Garza Tobón documentó 59 especies de colibríes y presenta evidencia fotográfica para proponer el reconocimiento de una más, localizada en Oaxaca

Después de 30 años dedicados a fotografiar y documentar las aves de México, el biólogo y fotógrafo Daniel Garza Tobón presentó una propuesta para reconocer una nueva especie de colibrí, localizada en la Sierra Sur de Oaxaca, a partir de diferencias que identificó durante sus investigaciones de campo.

El hallazgo forma parte de su más reciente libro, Colibríes de México, Joyas voladoras, que reúne información y fotografías de 59 especies, además de los argumentos con los que plantea que una población actualmente considerada subespecie debería recibir una clasificación independiente.

Garza Tobón explicó que se trata de un colibrí de frente verde y flancos color canela, cuya apariencia presenta diferencias respecto de otra población de colibrí frente verde con la que actualmente comparte clasificación taxonómica.

“En base a mis investigaciones y mis fotografías, pude darme cuenta de que son muy diferentes y ahorita las tienen como una sola. Aquí está la propuesta del libro de por qué debe considerarse como nueva especie”, explicó.

La propuesta representa uno de los aspectos más relevantes de la publicación, aunque su reconocimiento formal como especie distinta dependerá de la evaluación científica correspondiente.

El libro también contiene mapas de distribución, características de alimentación, hábitats y fotografías de las distintas especies de colibríes presentes en territorio mexicano, resultado de tres décadas de recorridos y trabajo de documentación.

El investigador destacó que su trayectoria profesional le ha permitido registrar hasta ahora 1,029 especies de aves en México, además de desarrollar publicaciones sobre mamíferos, paisajes y ecosistemas del país.

“Me tomó 30 años documentar todas las especies de México”, expresó al referirse al trabajo fotográfico que dio origen a su nueva publicación.

Con esta obra, Garza Tobón alcanza 31 libros de gran formato dedicados principalmente a la biodiversidad y el patrimonio natural mexicano.

La presentación de "Colibríes de México, Joyas voladoras", se realizó este martes 13 de octubre, a las 16:00 horas, en el Pabellón Nuevo León de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, con la participación de las especialistas en aves y polinizadores Alida Madero y Lucy Sada.

El biólogo señaló que su objetivo es utilizar la fotografía y la divulgación científica para acercar al público al conocimiento de las especies y promover su conservación.