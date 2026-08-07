Benito permanecerá en Coahuila bajo resguardo de familia de apoyo

Anahí, madre del menor y sobreviviente de la agresión, permanece hospitalizada en una clínica de Saltillo, donde continúa en terapia intensiva

El menor Benito, quien fue rescatado por las autoridades luego de ser sustraído por su padre, un ciudadano estadounidense señalado como presunto responsable del multihomicidio ocurrido en la colonia Amalia de Saltillo, ya cuenta con una familia de apoyo que se hará cargo de su resguardo.

De acuerdo con la información proporcionada previamente por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quedó descartada la posibilidad de que el niño sea trasladado a Estados Unidos.

Familia materna asumiría la custodia provisional

Todo apunta a que la custodia provisional del menor quedará a cargo de una hermana de su abuela materna, quien perdió la vida durante el ataque.

La medida busca garantizar la estabilidad y protección de Benito mientras continúan los procedimientos legales y las autoridades determinan su situación jurídica y familiar.

Madre del menor continúa en estado delicado

En tanto, Anahí, madre del menor y sobreviviente de la agresión, permanece hospitalizada en una clínica de Saltillo, donde continúa en terapia intensiva.

El reporte médico más reciente señala que la bala permanece alojada en su cerebro, por lo que su estado de salud sigue siendo delicado y su evolución continúa bajo observación especializada.