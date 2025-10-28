Benefician escuelas con el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”

Con este avance, Ramos Arizpe suma 29 planteles beneficiados y que continuará en escuelas de distintos sectores en los próximos meses.

Cerca de 300 alumnos de la primaria Pablo L. Sidar, ubicada en la colonia Guanajuato de Arriba, fueron beneficiados con la entrega de equipamiento a través del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, implementado por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe como parte de las acciones para mejorar la infraestructura educativa en el municipio.

El apoyo correspondió a las entregas número 28 y 29 del programa, con una inversión total de 100 mil pesos para los turnos matutino y vespertino. El equipo otorgado incluye sistemas de audio, una computadora portátil, un proyector, ventiladores industriales, material deportivo y de oficina, además de mobiliario diverso y electrodomésticos que serán utilizados en actividades académicas y administrativas.

De acuerdo con José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social municipal, los recursos entregados buscan fortalecer las condiciones de aprendizaje y trabajo en los planteles, priorizando necesidades planteadas por las propias comunidades escolares.

El programa, que continúa recorriendo instituciones educativas de Ramos Arizpe, ha beneficiado a decenas de escuelas públicas con equipamiento y mejoras de infraestructura desde su inicio.

En la entrega estuvieron presentes Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; y Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas, además de docentes y madres de familia de ambos turnos.

Las directoras Claudia Leticia Charles Rodríguez (turno matutino) y Juana Evangelina Medina Gómez (turno vespertino) reconocieron que el equipamiento representa un apoyo directo para mejorar las condiciones de enseñanza y agradecieron la atención a las necesidades del plantel.

