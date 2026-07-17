Benefician a personas con discapacidad con apoyos económicos

Carlos Alberto Pineda García agradeció el respaldo de las autoridades, al señalar que este recurso representa un apoyo importante

Un total de 45 habitantes de Parras con discapacidad permanente recibieron apoyos económicos como parte del programa “Veamos la Discapacidad”, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y el Sistema DIF Municipal. Para esta entrega se destinó una inversión de 450 mil pesos, con el objetivo de contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Beneficiarios recibirán apoyo económico durante diez meses

Durante el evento, el coordinador regional del DIF Coahuila en la Región Sureste, José Manuel Rodríguez Romero, explicó que cada beneficiario recibirá un apoyo mensual de mil pesos durante diez meses, lo que representa un total de 10 mil pesos por persona.

Indicó que el programa está dirigido a ciudadanos de entre 30 y 64 años con discapacidad permanente, quienes fueron seleccionados tras la realización de estudios socioeconómicos.

Estas acciones forman parte de una estrategia estatal que supera los 300 millones de pesos en inversión para este sector de la población.

El alcalde Fernando Orozco Lara y la presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, coincidieron en que este tipo de programas fortalecen la economía familiar y refrendan el compromiso de seguir impulsando políticas de inclusión.

En nombre de los beneficiarios, Carlos Alberto Pineda García agradeció el respaldo de las autoridades, al señalar que este recurso representa un apoyo importante para afrontar las necesidades cotidianas y mejorar su calidad de vida.