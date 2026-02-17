Benefician a mil alumnos con En Tu Escuela Eliges en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el programa se mantiene en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas

Un total de 1,117 alumnos de nivel preescolar y primaria fueron beneficiados con recursos del programa municipal En Tu Escuela Tú Eliges, durante la entrega correspondiente a las ediciones 40, 41, 42 y 43, realizada en la primaria María Elena Flores Gaona, ubicada en la colonia El Escorial.

Destinan 200,000 pesos para atender necesidades escolares

De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento, para esta etapa se destinaron 200,000 pesos, monto que fue distribuido conforme a las prioridades definidas por cada comunidad escolar, en coordinación con directivos y padres de familia.

Entregan equipo educativo y material para planteles

Entre los apoyos entregados se encuentran pantallas para uso educativo, bocinas con micrófono, equipos multifuncionales, paquetes de instrumentos musicales, tinacos, bombas centrífugas, material de oficina y equipo tecnológico para el mejoramiento de aulas.

Programa permite a escuelas decidir uso de recursos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el programa se mantiene en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y explicó que el esquema permite que cada plantel determine el destino de los recursos asignados.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, detalló que el objetivo es atender necesidades específicas de infraestructura y equipamiento detectadas por las propias escuelas.

Autoridades y comunidad escolar participan en entrega

En el evento participaron autoridades municipales, directivos de los planteles beneficiados y representantes de padres de familia.

Con esta entrega, el programa continúa avanzando en distintas colonias del municipio, bajo un esquema en el que los recursos son ejercidos conforme a decisiones tomadas por cada comunidad educativa.