Benefician a más de 200 personas con donaciones de órganos

El Hospital General número 2 del IMSS informó que durante el 2026, Coahuila ha registrado el mayor número de procuraciones de órganos

Durante 2026, Coahuila ha registrado el mayor número de procuraciones de órganos producto de donaciones altruistas, de acuerdo con información del Hospital General número 2 del IMSS.

José Antonio Flores, Coordinador Hospitalario de Procuraciones del Hospital General número 2 del IMSS, explicó que estos procedimientos han permitido obtener corazones, riñones, pulmones, tejidos, huesos, músculos y tendones.

Los órganos y tejidos procurados han permitido beneficiar a más de 200 personas, aunque el número de pacientes favorecidos depende del tipo de donación, el estado de los órganos y las necesidades particulares de quienes requieren un trasplante.

¿Cuáles son los órganos que más se necesitan?

Flores señaló que, pese al número de personas beneficiadas durante el año, la lista de espera para recibir un órgano continúa siendo extensa.

Entre las principales necesidades se encuentran las córneas y los riñones, por lo que las autoridades del IMSS destacaron la importancia de fortalecer la cultura de la donación.

El coordinador hospitalario explicó que no siempre es suficiente con que una persona manifieste su intención de convertirse en donador, sino que también es importante formalizar esa decisión e informarla a la familia.

¿Por qué es importante comunicar la decisión a la familia?

Flores señaló que, cuando ocurre un fallecimiento, las familias atraviesan por un momento difícil y pueden no respetar la decisión que la persona había expresado previamente sobre la donación de órganos.

De acuerdo con el especialista, esta situación representa una dificultad adicional para concretar la voluntad del posible donador cuando no existe un respaldo familiar a la decisión.

Además, señaló que todavía existen diversos mitos sobre la donación de órganos, especialmente relacionados con cuestiones religiosas, que pueden limitar la disposición de las personas a convertirse en donadores.

Realizarán jornada para promover la donación de órganos

Con el objetivo de generar conciencia entre la ciudadanía, este viernes se llevará a cabo una jornada en las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS.

Durante la actividad se rendirá un homenaje a donadores y sus familiares, además de abordar temas relacionados con la manera de sobrellevar el duelo.

“Es necesario reconocer su voluntad y sensibilidad”, mencionó Flores al referirse a quienes participan en el proceso de donación.

Finalmente, el coordinador hospitalario aseguró que los requisitos para ser donador son mínimos y accesibles prácticamente para todas las personas.