Benefician a decenas de mujeres con mastografías en Parras

Ante la alta demanda registrada, el personal médico extendió sus horarios de atención para garantizar la cobertura a la población.

Una respuesta positiva se registró durante la brigada de mastografías que llegó a Parras con el apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, donde un total de 110 mujeres tuvieron acceso gratuito a estudios especializados.

Debido a la alta demanda, el personal encargado de la jornada extendió sus labores hasta cerca de las 10:30 de la noche, lo que evidenció la necesidad de acercar servicios de prevención y detección oportuna a las mujeres del municipio.

Cada estudio tiene un costo aproximado de 2,500 pesos, por lo que la jornada representó una inversión cercana a los 250 mil pesos, beneficio que permitió a las participantes acceder al servicio sin costo.

Ante la respuesta obtenida, autoridades municipales informaron que ya se trabaja en la organización de una segunda brigada para el próximo mes de octubre, con el objetivo de ampliar la cobertura y atender a más mujeres.

Los resultados de los estudios realizados durante esta jornada se prevé que sean entregados aproximadamente en dos semanas.

Las autoridades destacaron la importancia de acudir a este tipo de campañas preventivas, ya que la detección oportuna permite identificar posibles padecimientos en etapas tempranas y facilitar una atención médica adecuada.