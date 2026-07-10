Beneficia programa AMA a 180 adultos mayores con despensas

El programa AMA entregó despensas a más de 180 adultos mayores en situación vulnerable para reforzar su alimentación y reducir el gasto familiar

Más de 180 personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad recibieron una nueva dotación de despensas como parte del programa Atención Integral para Personas Mayores (AMA), con el objetivo de fortalecer su alimentación y aliviar el gasto familiar.

La entrega se realizó en la Casa del Adulto Mayor mediante un trabajo coordinado entre el DIF Coahuila, el DIF Ramos Arizpe y el Gobierno Municipal, como parte de un esquema de apoyo dirigido a personas mayores de 60 años que enfrentan condiciones económicas adversas.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que este programa busca brindar acompañamiento permanente a los adultos mayores, además de contribuir a mejorar su calidad de vida mediante apoyos alimentarios.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Romero, coordinador de la Región Sureste y Gestión Social del DIF Coahuila, resaltó que la coordinación entre ambas instituciones permite ampliar la cobertura de este tipo de programas y acercar los apoyos a quienes más los necesitan.

Las despensas incluyen productos de la canasta básica como leche fortificada, frijol, lentejas, arroz, atún, avena, pasta integral, harina de maíz, aceite vegetal y verduras enlatadas, con el propósito de contribuir a una alimentación más equilibrada entre las personas beneficiarias.

El programa AMA contempla cuatro entregas de despensas al año, beneficiando a un padrón superior a 180 adultos mayores del municipio, quienes reciben este apoyo de manera periódica para fortalecer su seguridad alimentaria y reducir el impacto del gasto en sus hogares.