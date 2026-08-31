Bendicen mochilas antes del regreso a clases en Monclova

El padre Chuy Pedro llamó a los estudiantes a fomentar y practicar los valores cristianos, además de esforzarse por crecer como ciudadanos ejemplares

El padre Jesús Pedro Oyervides, párroco de la iglesia de Fátima, encabezó este domingo la ya tradicional bendición de mochilas en el parque El Chapulín, a donde acudieron decenas de estudiantes y padres de familia para participar en la ceremonia.

Esta bendición se ha convertido en una tradición en la ciudad, y cada año una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes acuden para que sean bendecidas sus mochilas y artículos escolares en vísperas del inicio del ciclo escolar.

Piden por el aprendizaje y protección de estudiantes

El sacerdote, a quien la comunidad católica conoce como “Chuy Pedro”, ha encabezado esta actividad durante los últimos años, convirtiendo la fe de los católicos en un acto de devoción para pedir que a los estudiantes les vaya bien en el ciclo escolar.

Durante la misa, se hizo una oración dedicada no solamente al aprendizaje, sino a la protección de los estudiantes, además de que se bendijeron las mochilas y los artículos llevados por los asistentes.

Invitan a practicar los valores cristianos

El padre Chuy Pedro llamó a los estudiantes a fomentar y practicar los valores cristianos, además de esforzarse por crecer como ciudadanos ejemplares, siempre fomentando el amor por sus semejantes y por su propia comunidad.