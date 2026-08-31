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Bendicen mochilas antes del regreso a clases en Monclova

Por: Irene Zapata

30 Agosto 2026, 16:39

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El padre Chuy Pedro llamó a los estudiantes a fomentar y practicar los valores cristianos, además de esforzarse por crecer como ciudadanos ejemplares

Bendicen mochilas antes del regreso a clases en Monclova
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El padre Jesús Pedro Oyervides, párroco de la iglesia de Fátima, encabezó este domingo la ya tradicional bendición de mochilas en el parque El Chapulín, a donde acudieron decenas de estudiantes y padres de familia para participar en la ceremonia.

Esta bendición se ha convertido en una tradición en la ciudad, y cada año una gran cantidad de niños, niñas y jóvenes acuden para que sean bendecidas sus mochilas y artículos escolares en vísperas del inicio del ciclo escolar.

Piden por el aprendizaje y protección de estudiantes

El sacerdote, a quien la comunidad católica conoce como “Chuy Pedro”, ha encabezado esta actividad durante los últimos años, convirtiendo la fe de los católicos en un acto de devoción para pedir que a los estudiantes les vaya bien en el ciclo escolar.

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Durante la misa, se hizo una oración dedicada no solamente al aprendizaje, sino a la protección de los estudiantes, además de que se bendijeron las mochilas y los artículos llevados por los asistentes.

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Invitan a practicar los valores cristianos

El padre Chuy Pedro llamó a los estudiantes a fomentar y practicar los valores cristianos, además de esforzarse por crecer como ciudadanos ejemplares, siempre fomentando el amor por sus semejantes y por su propia comunidad.

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