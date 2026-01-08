Beca Rita Cetina amplía su alcance en Coahuila: llega a primaria

Cada niña y niño recibirá un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos, destinado principalmente a la compra de útiles, uniformes y materiales escolares

El programa Beca Rita Cetina ampliará su cobertura en Coahuila al incorporar por primera vez a estudiantes de primaria, mientras continúa de manera simultánea la entrega de tarjetas para alumnas y alumnos de secundaria, informó la Secretaria del Bienestar en la entidad.

El Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que durante este año comenzará la integración de estudiantes de primaria en escuelas públicas, con el objetivo de que en 2026 todos los alumnos de primero a sexto grado puedan ser beneficiarios del programa.

Cada niña y niño recibirá un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos, destinado principalmente a la compra de útiles, uniformes y materiales escolares.

Autoridades señalaron que este apoyo busca reducir la presión económica en los hogares y favorecer la permanencia escolar desde los primeros años de formación.

En paralelo, en la entidad continúa la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, proceso que se desarrolla del 5 al 9 de enero de manera ordenada, como resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Bienestar y el Departamento de Becas del Estado de Coahuila.

Esta etapa permite que las y los estudiantes previamente registrados comiencen a recibir el apoyo económico destinado a transporte, útiles y otros gastos escolares.

Para recoger la tarjeta, es obligatorio que acuda la madre, padre o tutor que realizó el registro en la plataforma del programa, presentando identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio; mientras que del becario o becaria se requiere acta de nacimiento y CURP. Las fechas y sedes pueden consultarse en los canales oficiales, y cada familia es notificada previamente para evitar aglomeraciones.

Las autoridades federales hicieron un llamado a la población a no dejarse llevar por información falsa que circula en redes sociales y a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales.

Asimismo, informaron que las asambleas informativas para familias de estudiantes de primaria iniciarán en febrero, donde se darán a conocer los requisitos y el proceso de registro.