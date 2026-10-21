Bebé muere tras días hospitalizada por golpes; detienen a padres

Ambos padres son investigados por el delito de homicidio calificado, aunque será durante el proceso judicial cuando se determine su situación legal

Una bebé de un año murió en Saltillo, Coahuila, luego de permanecer varios días hospitalizada por múltiples contusiones presuntamente relacionadas con violencia familiar.

Por el caso, su madre y su padrastro, ambos menores de edad, permanecen detenidos y enfrentan una investigación por el delito de homicidio calificado.

La pequeña, identificada como Darlertt Sarai, falleció alrededor de las 21:00 horas del lunes en el Hospital Materno Infantil, donde recibía atención médica desde el pasado 15 de octubre.

Madre y padrastro esperan audiencia inicial

De acuerdo con las primeras investigaciones, Brayan, de 16 años, padrastro de la niña, presuntamente la habría arrojado al suelo porque no dejaba de llorar.

La madre de la menor, Jessenia, de 17 años, también fue detenida. Ambos quedaron a disposición de las autoridades mientras se determina su posible participación en los hechos.

Los adolescentes, originarios del sur de México, se encuentran internados en el Centro Penitenciario Varonil de Coahuila, en espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial.

Ambos son investigados por el delito de homicidio calificado, aunque será durante el proceso judicial cuando se determine su situación legal y las responsabilidades correspondientes.

Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrieron las presuntas agresiones que provocaron las lesiones de la pequeña.

La causa oficial de muerte deberá establecerse mediante los estudios periciales correspondientes.

El caso ha causado consternación en Saltillo debido a la edad de la víctima y a las circunstancias bajo las cuales presuntamente resultó lesionada.