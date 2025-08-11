Bebé muere en accidente de ambulancia de Gral Cepeda a Saltillo

Un bebé perdió la vida la tarde de este domingo luego de que la ambulancia en la que era trasladada de General Cepeda a Saltillo fuera impactada por un tráiler

Una menor de edad perdió la vida la tarde de este domingo luego de que la ambulancia en la que era trasladada de General Cepeda a Saltillo fuera impactada por un tráiler, provocando que la unidad de emergencia sufriera daños y que los tripulantes resultaran heridos.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima era trasladada a Saltillo, tras haber sido diagnosticada con un cuadro de neumonía severo, y al momento del accidente sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte.

El accidente ocurrió cuando la menor y su abuela, identificada como Martha Medina Roque, eran trasladadas junto con personal médico hacia la capital.

La abuela sufrió una herida de 5 centímetros en la cabeza, una lesión en la pierna derecha y una probable fractura, aunque su estado de salud se reporta como estable.

Tras el impacto, varias personas auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladadas en vehículo particular hasta la Estación de Bomberos 6 en Saltillo, donde paramédicos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin éxito alguno, por lo que el deceso fue confirmado aproximadamente a las 15:30 horas por personal de salud.

Autoridades confirmaron que el conductor del tráiler involucrado, identificado como Fernando González Orozco, fue detenido para deslindar responsabilidades del fatal percance.