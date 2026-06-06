Banco de Alimentos atiende ya a más de 43 mil personas

Para mantener la operación, la organización realiza una inversión cercana al millón de pesos mensuales únicamente en la compra de productos básicos.

El Banco de Alimentos de Saltillo atiende actualmente a más de 43 mil personas en la Región Sureste de Coahuila, una cifra superior a la registrada el año pasado y que refleja el incremento en la demanda de apoyo alimentario pese a los indicadores oficiales sobre reducción de la pobreza.

Alejandra Salgado Valdés, directora de la institución, informó que durante 2025 cerraron con alrededor de 40 mil beneficiarios, mientras que en lo que va de este año ya superan los 43 mil usuarios, una tendencia que atribuyó al aumento en el costo de la canasta básica y a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias.

La directiva explicó que actualmente el Banco de Alimentos distribuye entre mil 500 y 2 mil paquetes alimentarios diarios, una cifra muy superior a los cerca de 500 apoyos que entregaban hace más de una década.

“Hay mucha necesidad. No nos damos abasto”, señaló Salgado Valdés al referirse al crecimiento constante de personas que solicitan apoyo alimentario en la región.

Para mantener la operación, la organización realiza una inversión cercana al millón de pesos mensuales únicamente en la compra de productos básicos como arroz y frijol, alimentos que no reciben mediante donaciones, pero que forman parte esencial de las despensas que entregan a las familias beneficiarias.

La directora destacó que el Banco de Alimentos continúa ampliando su capacidad operativa mediante alianzas con organismos empresariales y fundaciones. Entre los apoyos recientes se encuentra la adquisición de un camión de 5.5 toneladas financiado por la Fundación del Empresariado Coahuilense, unidad que ha permitido fortalecer la distribución de alimentos en más de 140 comunidades de la Región Sureste.

Además, anunció que en los próximos días recibirán una nueva bodega donada a través de Fundación Carso, así como otro vehículo de carga que permitirá incrementar el rescate y distribución de alimentos en distintas zonas del estado.

Salgado Valdés señaló que la institución también mantiene colaboración con bancos de alimentos de Estados Unidos para fortalecer sus operaciones. Recientemente recibieron la donación de un tractocamión proveniente de Houston, que permitirá aumentar la capacidad para recuperar alimentos que de otra forma terminarían desperdiciándose.

Tan solo durante 2025, la red nacional de bancos de alimentos logró rescatar más de 204 mil toneladas de productos, aunque la cifra representa apenas una fracción mínima de todo el alimento que se desperdicia en el país.

La directora hizo un llamado a la población para sumarse a las acciones de rescate alimentario y evitar el desperdicio desde los hogares, al considerar que miles de familias continúan enfrentando dificultades para acceder diariamente a una alimentación suficiente.