Bajas temperaturas provocan ausentismo escolar al sur de Coahuila

Las bajas temperaturas registradas en Coahuila provocaron ausentismo en escuelas de todos los niveles educativos, además de la suspensión de clases en las regiones centro-norte y carbonífera.

En contraste, en la región sureste del estado, particularmente en municipios como Saltillo y Arteaga, las autoridades educativas optaron por mantener las actividades académicas con ajustes en los horarios de entrada.

Ajustan horarios en el sureste de Coahuila

De acuerdo con lo informado, en el sureste las jornadas escolares se recorrieron a las nueve de la mañana para jardines de niños, primarias y secundarias, medida que también se aplicó en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Reportan ausentismo de alumnos

Pese a estos cambios, se reportó un notable ausentismo de alumnos en todos los niveles, mientras que el personal docente cumplió con su responsabilidad de presentarse en las aulas.

UAdeC dará seguimiento a pronósticos

Al respecto, el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel, señaló que es comprensible que algunos estudiantes hayan decidido no acudir a clases para evitar enfermedades derivadas del frío. Añadió que la universidad se mantendrá atenta a los pronósticos meteorológicos para informar oportunamente sobre nuevos ajustes en los horarios durante los próximos días.