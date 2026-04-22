Bajan ventas en mercados de Ramos Arizpe por encarecimiento

Autoridades reconocen que el comportamiento del consumo dependerá de la estabilidad en los precios de los productos básicos.

El encarecimiento de productos de la canasta básica ya impacta directamente en la economía local de Ramos Arizpe, donde comerciantes de mercados sobre ruedas reportan una disminución de hasta 20 por ciento en sus ventas.

El director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez, informó que tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua se ha observado una menor afluencia de compradores, lo que refleja la falta de circulante entre las familias.

Explicó que estos espacios tradicionalmente ofrecen productos a menor costo, como frutas, verduras y alimentos básicos, sin embargo, el aumento generalizado de precios ha limitado el consumo incluso en estos puntos considerados más accesibles.

Entre los incrementos más recientes, detalló que el limón se vende hasta en 50 pesos por kilo, el aguacate entre 60 y 80 pesos, el tomate de 30 a 40 pesos y el chile serrano cerca de 60 pesos, lo que ha obligado a los consumidores a reducir sus compras.

Indicó que actualmente operan 11 mercados sobre ruedas en el municipio, distribuidos de lunes a domingo en distintas colonias, donde los comerciantes venden principalmente productos de menudeo, lo que complica mantener precios bajos ante el alza en insumos.

El funcionario señaló que, además del impacto económico, se mantiene supervisión constante para garantizar condiciones de higiene, especialmente ante el aumento de temperaturas, ya que muchos alimentos se comercializan en estructuras provisionales.

Aunque se prevé una posible recuperación en el mes de mayo, autoridades reconocen que el comportamiento del consumo dependerá de la estabilidad en los precios de los productos básicos.

La baja en ventas en estos mercados refleja un ajuste en el gasto familiar, donde incluso las opciones más económicas enfrentan una menor demanda ante el incremento sostenido en el costo de los alimentos.