Bajan homicidios 18% en Coahuila al iniciar 2026

El gobernador Manolo Jiménez señaló que 2025 cerró como el año con los mejores indicadores en materia de seguridad en los últimos 30 años en la entidad

Los homicidios en Coahuila registran una disminución del 18 por ciento en lo que va del año en comparación con el mismo periodo de 2025, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas tras encabezar la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

El mandatario señaló que la reducción se da después de que 2025 cerró como el año con los mejores indicadores en materia de seguridad en los últimos 30 años en la entidad.

Añadió que, mientras a nivel nacional el promedio de resolución de homicidios es del 42 por ciento, en Coahuila se reporta el esclarecimiento total de los casos registrados.

En la reunión participaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, donde se revisaron operativos y estrategias vigentes en las distintas regiones del estado.

Entre las acciones destacadas se encuentra el despliegue inmediato tras la reciente detención y abatimiento de un objetivo prioritario, lo que derivó en el reforzamiento del blindaje estatal para prevenir reacciones violentas.

También se evaluaron los operativos permanentes en la carretera 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros, así como cateos coordinados con el Ejército Mexicano en distintas regiones, donde se han asegurado personas, armas, droga y vehículos.

El gobernador adelantó que en las próximas semanas comenzará la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia, priorizando municipios que actualmente no cuentan con este sistema, las cuales estarán enlazadas al C4.

Jiménez Salinas atribuyó los resultados a la coordinación entre fuerzas estatales, federales y municipales, así como a una estrategia basada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.