Baja hasta 50% el registro de preinscripciones en Ramos Arizpe

El módulo de apoyo para preinscripciones instalado en la Presidencia Municipal registró una disminución cercana al 50 por ciento en comparación con el año pasado, informó el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, quien atribuyó esta baja al regreso de familias a sus ciudades de origen tras los ajustes laborales realizados por empresas en enero.

De acuerdo con el funcionario, hasta el corte más reciente se habían contabilizado alrededor de 220 trámites, mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra superaba los 500 registros.

Señaló que el comportamiento fue notoriamente más bajo, particularmente en el nivel de preescolar.

García Zertuche explicó que, aunque el porcentaje no representa una cifra alarmante en términos poblacionales, sí refleja un movimiento migratorio vinculado a trabajadores que perdieron su empleo durante el primer mes del año y optaron por retornar junto con sus familias a otras entidades.

Indicó que, pese a la baja en el módulo municipal, existe la posibilidad de que algunos padres de familia hayan realizado el trámite directamente en las escuelas o a través de la plataforma digital oficial, por lo que el balance final dependerá de la consolidación de datos por parte de la autoridad educativa.

El secretario reiteró que la educación pública está garantizada para todos los menores en el municipio y aseguró que existen espacios disponibles en planteles, aunque no necesariamente en los más cercanos al domicilio de los solicitantes.

Finalmente, informó que el módulo continuará operando el resto de la semana para atender movimientos o aclaraciones pendientes y recordó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud y el DIF Municipal en el monitoreo de solicitudes relacionadas con campañas de vacunación en escuelas.