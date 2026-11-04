Ayudan a abuelito a recuperar su casa tras desalojo en Saltillo

Rolando, de 66 años, denunció que fue sacado por la fuerza de su vivienda y que todas sus pertenencias fueron quemadas, por lo que recibió apoyo de su comunidad

Un hombre de 66 años, conocido como don Rolando, logró regresar a su vivienda en Saltillo después de denunciar que fue desalojado por la fuerza durante la madrugada y que sus pertenencias fueron retiradas y quemadas, situación que provocó la movilización de vecinos y rescatistas de animales para brindarle apoyo.

El caso fue difundido por la organización Vochos Rescate, que informó sobre la intervención de integrantes de la comunidad animalista y autoridades para permitir que el adulto mayor reingresara al domicilio, donde también mantiene bajo su cuidado a siete perros rescatados.

Jesús Alberto Laureano, quien participó en las acciones de apoyo, explicó que el conflicto estaría relacionado con una mujer a quien don Rolando presuntamente había rentado parte de la propiedad y que posteriormente habría intentado quedarse con el inmueble.

De acuerdo con Laureano, el adulto mayor llevaba aproximadamente diez años habitando la vivienda cuando fue sacado durante la madrugada, alrededor de las dos de la mañana, por varias personas que presuntamente actuaron a petición de la mujer involucrada en el conflicto.

El rescatista señaló que, además de retirar al hombre, estas personas habrían sacado sus pertenencias y quemado documentos. Cuando los vecinos y voluntarios acudieron para ayudarlo, encontraron que gran parte de sus objetos personales ya habían sido retirados.