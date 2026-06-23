Axel “El Destructor” sueña con ser campeón mundial de boxeo

Ha diseñado su propia vestimenta pero la esencia de su ropa es una frase motivadora y espiritual que muestra en su camiseta: “Dios siempre por delante”

Con 11 años de edad, Axel encontró su vocación a través de unos amigos, quienes lo invitaron al mundo del boxeo, y un sencillo gimnasio acondicionado con un ring y aparatos para entrenar a boxeadores de barrio, ahí Axel pasa las horas en este lugar ubicado en la colonia Nueva Tlaxcala.

Su nombre es Axel Osiel Balderas García, tiene ahora 14 años de edad y se ha bautizado a sí mismo con el apodo de “El Destructor”. Nada mal para un joven delgado que apenas pesa 50 kilogramos.

A lo largo de tres años, Axel se ha enamorado del boxeo, uno de los deportes en los que más sobresale México, y se ha dedicado en cuerpo y alma al entrenamiento diario, a una dieta balanceada y a mantenerse alejado de los vicios y las distracciones de la vida mundana.

Sueña con convertirse en campeón mundial

Estudia segundo de secundaria en la 21, y su sueño es convertirse en boxeador profesional, como su ídolo, Saúl “El Canelo” Álvarez. “Quiero llegar a ser grande, ser un campeón del mundo, representar a mi país”, dice Axel.

Hasta ahora, va por buen camino. Ha participado en 14 peleas como amateur, ha ganado 12 y solamente ha perdido dos. Tiene al menos cinco cinturones en torneos locales y estatales, y varias medallas que lo motivan a seguirse preparando.

Su sueño es llegar a ser un peleador de talla mundial, para sacar adelante a su familia.

Disciplina, familia y fe como motor de su carrera

“El Destructor” Balderas viene de una familia de policías. Su padre y su madre son elementos de las fuerzas del orden. Su hermano practicó artes marciales -muai tai-, pero solo él consideró hacer carrera en el deporte.

Ha diseñado su propia vestimenta, llamativa, pero la esencia de su ropa es una frase motivadora y espiritual que muestra en su camiseta: “Dios siempre por delante”.

“Es por mi contrincante y por mi”, dice Axel, a quien a su corta edad la disciplina le ha moldeado el carácter y el temple. “Siento adrenalina, emoción, son muchos sentimientos. Pero me mentalizo a lo que voy, me encomiendo a Dios y eso es todo… a lo que sé hacer. ¿Miedo?, miedo no, nervios si. Hay muchos contrincantes buenos”.

Para su madre, Elizabeth García, el apoyo que le dan los padres a las aspiraciones de sus hijos son fundamentales. Es por eso que a lo largo de estos años acompaña todos los días a Axel a su entrenamiento, y lo motiva a seguir adelante.