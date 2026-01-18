Avioneta se desploma e impacta en nave industrial de Ramos Arizpe

Elementos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, así como elementos de la SEDENA y la Aeronáutica Civil atienden el accidente

Una gran movilización se registra en estos momentos ante la caída de una avioneta al interior de una nave industrial de la empresa Matcor Matsu.

¿Quiénes viajaban en la avioneta?

Se trata de una avioneta tripulada por una pareja de adultos mayores identificados como Armando López Recio y Magdalena Cárdenas, quienes acababan de despegar del aeropuerto de Plan de Guadalupe.

Estado de salud de los ocupantes

Afortunadamente, la pareja se encuentra en buenas condiciones de salud pese al fuerte accidente. Los ocupantes fueron atendidos por paramédicos de bomberos, quienes los trasladaron a hospitales de Saltillo para su valoración médica.

Autoridades que atendieron el incidente

En tanto, elementos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, así como elementos de la SEDENA y la Aeronáutica Civil, se mantienen dando fe de los hechos.

De acuerdo a versiones de los ocupantes, al momento del accidente se dirigían a un rancho.

