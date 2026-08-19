Aves de traspatio llegan a 83 comunidades de Ramos Arizpe

El programa ha distribuido 31 mil 800 pollitas a más de 3 mil familias rurales, que las utilizan para producir huevo de autoconsumo y venta

El programa de aves de traspatio ya tiene presencia en 83 comunidades rurales de Ramos Arizpe, donde se han distribuido 31 mil 800 pollitas entre más de 3 mil familias.

La cobertura incluye distintas localidades del campo ramosarizpense, donde las aves son utilizadas principalmente para producción de huevo destinado al autoconsumo y, cuando existen excedentes, para su venta.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que las pollitas entregadas son de la raza Rhode Island Red, utilizada por su capacidad de producción de huevo.

Las familias que reciben las aves también deben habilitar sus propios gallineros para mantenerlas en condiciones adecuadas.

De acuerdo con la funcionaria, las pollitas son entregadas con vacunación contra Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, como parte de las medidas para disminuir riesgos sanitarios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la intención es que las aves puedan convertirse en una fuente constante de alimento y, en algunos casos, en un ingreso complementario para las familias.

“Con trabajo y cuidado puede seguir dando resultados durante mucho tiempo”, señaló.

La expansión hasta 83 localidades rurales refleja que el programa ya tiene una cobertura amplia dentro del territorio de Ramos Arizpe, donde muchas familias mantienen actividades de autoconsumo y producción a pequeña escala.