Con una inversión aproximada de seis millones de pesos, los trabajos contemplan la sustitución de 565 metros de tubería de agua potable

La rehabilitación integral de la avenida Panorámica, en Ramos Arizpe, registra un avance del 75 por ciento, tras concluir los trabajos en el lado poniente de la vialidad y concentrar las labores en el sector oriente.

Invierten seis millones de pesos en la avenida Panorámica

El proyecto contempla una inversión aproximada de seis millones de pesos para atender el deterioro de la infraestructura hidráulica, las afectaciones al pavimento ocasionadas por fugas de agua y las necesidades de alumbrado público.

Como parte de la intervención, se sustituirán 565 metros lineales de tubería de agua potable y se renovarán tomas domiciliarias, además de rehabilitar la carpeta asfáltica.

La obra beneficiará a alrededor de 10 mil 500 habitantes de las colonias Guanajuato de Abajo, Portales del Valle, Manantiales del Valle, La Nogalera y San Roberto, entre otros sectores habitacionales.

Continúan trabajos en el lado oriente de la avenida

Durante los próximos días continuarán los trabajos de recarpeteo y mejoramiento del alumbrado público en el lado oriente de la avenida.

La intervención es realizada de manera conjunta por la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) y la Dirección de Obras Públicas de Ramos Arizpe.

El proyecto, impulsado por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino con apoyo del Gobierno de Coahuila, busca atender tanto las deficiencias en el suministro de agua potable como las condiciones de circulación en esta vialidad.