Avanzan Saltillo y Ramos Arizpe en plan para conectar rutas

Los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino sostuvieron una reunión para definir los primeros trazos del proyecto

Los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe dieron un nuevo paso en la creación de un sistema intermunicipal de transporte público gratuito, que conectará las rutas “Aquí Vamos Gratis” y “Ruta Estudiantil”, con el respaldo del Gobierno del Estado.

Los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino sostuvieron una reunión con el subsecretario estatal de Transporte y Movilidad, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, para definir los primeros trazos del proyecto, que busca ofrecer un servicio conjunto entre ambas ciudades.

El plan contempla unir las dos rutas de transporte sin costo que ya operan en cada municipio, con el fin de ampliar la cobertura y facilitar los traslados diarios de estudiantes, trabajadores y familias que viven o laboran en la zona metropolitana.

De acuerdo con los planteamientos revisados, la integración de ambos sistemas permitiría mejorar la movilidad regional, reducir el uso del automóvil particular y ofrecer una alternativa más eficiente para la población.

Los equipos técnicos de ambas alcaldías y del Gobierno del Estado trabajan en estudios de conectividad, análisis de origen-destino y modelos de operación, que definirán el número de unidades, horarios y puntos de enlace entre Saltillo y Ramos Arizpe.

El proyecto, impulsado como parte de la visión metropolitana del gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca consolidar a la región sureste como referente estatal en movilidad sustentable y transporte público gratuito.

Durante las próximas semanas se prevé que los municipios realicen nuevas reuniones de trabajo para evaluar los resultados preliminares de los estudios y determinar la viabilidad operativa de la ruta intermunicipal.