Avanzan pruebas de nuevas rutas troncales en Saltillo

Durante el fin de semana y este lunes, con el regreso a clases como factor clave, se intensificaron las pruebas operativas de los camiones del nuevo sistema de transporte urbano en Saltillo.

Estas unidades, que formarán parte de las rutas troncales gratuitas, recorrieron diversos puntos de la ciudad para medir tiempos y trayectos.

Las autoridades reportaron que los resultados han sido favorables y confirman que el sistema está listo para entrar en funcionamiento.

El alcalde Javier Díaz González anunció que el nuevo sistema arrancará oficialmente el próximo martes 1 de octubre.

Reconoció que algunas personas han expresado dudas sobre el proceso de credencialización para acceder al servicio, pero aseguró que estas inquietudes están siendo atendidas en los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Además, explicó que el personal de las nuevas unidades también brindará orientación a los usuarios directamente durante los primeros días de operación.

Aunque la presentación oficial de las nuevas unidades se realizará este lunes 30 de septiembre, los ciudadanos podrán comenzar a utilizar las rutas troncales a partir del miércoles 1 de octubre.

Con esta renovación del transporte urbano, se busca mejorar la conectividad y ofrecer un servicio más eficiente y accesible para los saltillenses.