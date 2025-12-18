Avanzan obras y programas en comunidades rurales de Ramos Arizpe

Las acciones se desarrollan en las 80 comunidades rurales del municipio y se han concentrado principalmente en garantizar el acceso al agua,

Más de 15 mil habitantes de las comunidades rurales de Ramos Arizpe han sido beneficiados durante este año con obras, apoyos y programas enfocados en agua potable, educación, producción agrícola y atención social, informó el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Rural.

De acuerdo con la autoridad municipal, las acciones se desarrollan en las 80 comunidades rurales del municipio y se han concentrado principalmente en garantizar el acceso al agua, mejorar la movilidad, fortalecer la producción del campo y atender necesidades básicas de las familias que habitan en ejidos y rancherías.

Entre los programas destacados se encuentra “Tú Decides”, mediante el cual se ejecutaron obras comunitarias en distintas localidades, beneficiando a más de mil 200 personas. Las acciones incluyeron equipamiento de pozos con sistemas de bombeo solar, líneas de conducción de agua, rehabilitación de infraestructura hidráulica, mejoramiento de vivienda y obras de uso común.

Además, el municipio reportó una inversión cercana al millón de pesos en obras adicionales en comunidades rurales, destinadas principalmente a mejorar el suministro de agua potable, caminos rurales y sistemas de bombeo, como parte de los trabajos de infraestructura básica.

En el ámbito educativo, el Programa de Transporte Escolar Rural alcanzó una cobertura del 100 por ciento, beneficiando a 850 alumnos mediante 23 rutas que dan servicio a 37 planteles ubicados en ejidos y comunidades alejadas de la cabecera municipal.

En materia productiva, se implementaron apoyos para la preparación de tierras agrícolas, con 836 hectáreas atendidas y 296 productores beneficiados; el programa de aves de traspatio, que apoyó a 765 familias en 36 localidades; así como el subsidio para la adquisición de semilla forrajera, que alcanzó a más de 560 productores.

Autoridades municipales informaron que estas acciones se complementan con apoyos sociales en salud, vivienda, regularización ganadera y trámites del Registro Agrario Nacional, además de la entrega mensual del programa 'Mandadón' a 3 mil familias rurales.