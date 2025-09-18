Avanzan obras de infraestructura y apoyo social en General Cepeda

El Ayuntamiento de General Cepeda inició una nueva obra en el Ejido La Rosa, continuando acciones en beneficio de la cabecera y comunidades rurales

El Ayuntamiento de General Cepeda continúa realizando acciones en beneficio de los habitantes tanto de la cabecera municipal como de las comunidades rurales. Este lunes se dio inicio a una nueva obra en el Ejido La Rosa, donde se comenzó con el equipamiento de un pozo que incluirá motor, bomba y paneles solares, con el objetivo de mejorar el acceso al agua en la zona.

Además del arranque de esta obra hidráulica, se llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios a las familias del ejido, como parte de los programas sociales del gobierno municipal. Las autoridades locales destacaron que estos trabajos responden al compromiso adquirido con la ciudadanía, especialmente en las comunidades que históricamente han enfrentado rezagos.

El alcalde estuvo acompañado por regidores y personal del Equipo de Mejora, quienes reiteraron su compromiso de seguir trabajando directamente en los ejidos, atendiendo de manera cercana las necesidades de la población. Las obras forman parte de una estrategia integral para elevar la calidad de vida en las zonas rurales del municipio.