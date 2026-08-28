Avanza retiro de autos abandonados en la vía pública

El operativo "Orden y Limpieza" ha retirado 225 unidades abandonadas en el centro de la ciudad para mejorar la imagen de Torreón.

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El Gobierno de Torreón ha retirado, tan solo de la zona centro de la ciudad, 225 vehículos abandonados a través del operativo denominado “Orden y Limpieza”, puesto en marcha hace unos días, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

“Imagínense, vamos empezando el segundo cuadro y van 225 vehículos retirados en poco más de una semana… son particulares, son vehículos chatarra”, dijo el presidente municipal.

Explicó que de los 225 vehículos retirados, 140 fueron retirados voluntariamente por los propietarios, y en 85 casos se debió aplicar una multa y fueron llevados al corralón por medio de una grúa.

Dijo que también se está valorando actuar en el caso de algunos talleres, viendo particularidades, sobre todo en aquellos en los que se han reportado problemas por los vecinos, pero ello se abordará de otra manera.

“Lo importante es el retiro de escombro, y es el retiro de vehículos chatarra sobre la vía pública, que es un número considerable y que esperemos muy pronto se vea más limpio el centro de la ciudad, sobre todo en vísperas de la celebración del 15 de septiembre”.

Recorre nuevas oficinas

El alcalde hizo un recorrido por las oficinas que ocupaban los Tribunales Municipales y que, tras una remodelación, albergarán la Dirección de Inspección y Verificación, así como el Departamento de Garantías, Parquímetros e Infracciones, donde se invirtieron 15.5 millones de pesos.

Riquelme Solís dijo que, además de ofrecer un espacio más amplio y cómodo, su Administración busca brindar una mejor atención y servicio a los ciudadanos, ofreciendo oficinas remodeladas y climatizadas.