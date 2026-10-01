Avanza renovación de espacios en Parajes del Valle

Vecinos de Parajes del Valle también se han sumado a algunas de las actividades, con el objetivo de mantener y conservar las áreas rehabilitadas

Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la colonia Parajes del Valle alcanzaron un 50 por ciento de avance, a cinco días de haber iniciado la intervención del programa “Todos por Más en Tu Colonia”.

Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios, informó que las cuadrillas continúan desplegadas en distintos puntos del sector con labores de limpieza, pintura, recuperación de áreas verdes, rehabilitación de juegos infantiles y mantenimiento de canchas.

A estas acciones se suman los trabajos de la Secretaría de Embellecimiento Urbano, encabezada por César Flores Jiménez, con intervenciones enfocadas en mejorar la imagen de los espacios de uso común.

Cuadrillas permanecerán varios días en la colonia

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las labores continuarán hasta completar los trabajos programados y que la intención es mantener a las cuadrillas en la colonia durante varios días, en lugar de concentrar toda la intervención en una sola jornada.

“Lo importante de este programa es que no se trata de venir un solo día, sino de mantener a nuestros equipos trabajando y entregar a las familias espacios limpios, funcionales y en mejores condiciones”, señaló.

Vecinos participan en la conservación de espacios

El programa concentra personal, maquinaria y recursos de distintas áreas municipales en un mismo sector para atender de manera simultánea las necesidades detectadas en espacios públicos.

Vecinos de Parajes del Valle también se han sumado a algunas de las actividades, con el objetivo de mantener y conservar las áreas rehabilitadas una vez que concluya la intervención municipal.