Avanza rehabilitación vial e inicia obra pedida por ciudadanos

Con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes, el Ayuntamiento de Saltillo concluyó una importante obra de rehabilitación vial en la colonia Maravillas, donde se realizaron trabajos de bacheo profundo y mejora de la carpeta asfáltica.

Vecinos del sector destacaron que estas acciones eran necesarias desde hace tiempo, ya que el deterioro de las calles afectaba tanto a peatones como a automovilistas.

Durante un recorrido por la zona, autoridades municipales señalaron que la obra forma parte de un programa integral de mantenimiento urbano que busca atender de manera prioritaria las colonias con mayor desgaste en su infraestructura.

En la colonia Maravillas, los trabajos se llevaron a cabo de manera escalonada para reducir afectaciones a la circulación, logrando avances visibles que contribuyen al orden y seguridad vial del sector.

En ese contexto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recordó que actualmente existen cuadrillas municipales desplegadas en todos los puntos de la ciudad, realizando labores de bacheo y embellecimiento urbano.

Reconoció que aún persisten muchos baches y que las críticas son parte del proceso, pero subrayó el esfuerzo constante de los trabajadores del municipio para atender las quejas ciudadanas y dar respuesta a las necesidades de la población.