Avanza rehabilitación del Bosque Carranza, Coahuila

Con reforestación, riego y nuevos juegos, Torreón impulsa la mejora integral del Bosque Venustiano Carranza y sus áreas verdes

La Administración Municipal de Torreon a través de la Dirección General de Servicios Públicos, continúa con las acciones de mejoramiento integral en el Bosque Venustiano Carranza, con la reforestación de 100 pinos y el inicio de la colocación de los mil árboles contemplados; además de la instalación de nuevos juegos infantiles y la continuación de la extensión del sistema de riego.

Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la dependencia, destacó que este proyecto se realiza desde octubre de 2025, como parte de una iniciativa de la presente Administración, el cual comenzó con la modernización de 7.5 kilómetros de alumbrado.

Además, dijo, se llevó a cabo la preparación de las áreas verdes mediante el retiro de árboles secos, así como la realización de borbotones y cajetes, colocados en sitios estratégicos para reforestar las unidades de acuerdo con las características de cada especie.

Asimismo, indicó que se efectuó la limpieza de los canales para permitir el adecuado tránsito del agua, garantizar el riego y abastecer de este recurso a los mil árboles y pinos contemplados dentro del proyecto.

En este sentido, el funcionario informó que también se mantienen trabajos de optimización en el sistema de riego, con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de la vegetación y el aprovechamiento eficiente del agua.

Anunció que, entre las mejoras programadas, se encuentra la instalación de nuevos juegos infantiles, similares a los colocados en la Alameda Zaragoza, los cuales han tenido una gran aceptación entre los niños y sus familias por su funcionalidad, seguridad y atractivo diseño.

Villarreal Cuéllar, dijo que el personal de la dependencia continúa realizando labores de mantenimiento en el alumbrado público, limpieza general y atención a las áreas verdes.