Avanza regularización en Urbi Villa del Real con estímulo predial

El proceso de regularización de terrenos en la colonia Urbi Villa del Real registra avances con al menos 18 escrituras ya concretadas y más familias en trámite, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien aseguró que por primera vez se mantiene un ordenamiento formal en esa zona habitacional.

El edil explicó que el procedimiento se realiza directamente con la Secretaria de la Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), instancia reconocida para recibir los pagos correspondientes, y advirtió que realizar depósitos a intermediarios o particulares genera descontrol y pone en riesgo el patrimonio de las familias.

“Las personas que están pagando lo hacen de manera directa con la SEVOT. Es el único pago válido”, señaló.

Como incentivo para acelerar la regularización, Gutiérrez Merino indicó que el Gobierno Municipal esta otorgando el beneficio de cubrir el impuesto predial a quienes liquiden su terreno o vivienda, con el objetivo de facilitar el proceso de titulación.

Detalló que varias familias continúan en etapa de pago, pero bajo un esquema ordenado que permite certeza jurídica.

Estiman afectaciones viales adicionales

Asimismo, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse afectaciones viales adicionales debido a los trabajos relacionados con el proyecto ferroviario federal y la construcción de un paso a desnivel en la zona de vías del tren.

Explicó que en Ramos Arizpe existen 29 cruces ferroviarios que serán intervenidos, lo que implicará excavaciones y ajustes temporales a la circulación.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal en Urbi Villa del Real es brindar certeza jurídica a las familias y evitar que realicen pagos fuera de los canales oficiales, a fin de consolidar el ordenamiento territorial en el municipio.