Avanza regulación de anexos y cirugías estéticas en menores

Ambas reformas buscan garantizar seguridad y bienestar, estableciendo reglas claras para centros de adicciones y cirugías estéticas en menores.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A más de año y medio de que se promoviera una iniciativa para regular los centros de tratamiento de adicciones conocidos como “anexos”, la legislación en la materia está avanzando y se espera que para finales del actual periodo legislativo pueda quedar aprobada.

Jorge Arturo Valdés Flores, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien impulsó esta iniciativa, dijo que desde que se presentó en marzo del año pasado, ha pasado por varias secretarías en las que se han involucrado aquellas que tienen que ver con la salud y la seguridad, con el objetivo de fortalecerla.

“Después de todo el trabajo que hicimos con el Ejecutivo, ya logramos inscribirla, y ya no es solo una iniciativa de un servidor, nos están acompañando todos los compañeros diputados, la suscribimos entre todos”.

¿Qué se busca con la regulación de los anexos?

La iniciativa tiene como eje la regulación de los centros de tratamiento de adicciones, conocidos como anexos, a través del fortalecimiento del marco legal vigente. El objetivo es avanzar en una legislación en materia de salud y seguridad que permita un mayor control y supervisión de estos espacios, luego de haber sido revisada por diversas dependencias relacionadas con estos temas.

¿Cómo se pretende regular las cirugías estéticas en menores de edad?

Valdés Flores informó que, junto con la diputada priista Beatriz Fraustro Dávila, trabaja en una propuesta para regular las cirugías estéticas en menores de edad que no sean con fines reconstructivos o que no hayan sido prescritas por un especialista, así como las realizadas por personas que no cuenten con título profesional.