Avanza proyecto hotelero y comercial en el Aeropuerto de Saltillo

La inversión busca consolidar la infraestructura turística y de negocios en la región sureste de Coahuila, fortaleciendo la oferta de servicios para viajeros

La empresa TSM avanza en la construcción de un hotel con 140 habitaciones y un centro comercial en el Aeropuerto Internacional de Saltillo (SLW), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de servicios ante el crecimiento de operaciones y nuevas rutas comerciales.

Hotel ofrecerá alojamiento a tripulaciones y público general

El CEO de TSM, Enrique Garza Tovar, informó que la apertura del hotel está prevista entre enero y febrero del próximo año. Aunque inicialmente se pensó para tripulaciones aéreas, el proyecto tendrá un enfoque más amplio: aproximadamente 30% de las habitaciones serán para pilotos y tripulaciones, mientras que 70-80 habitaciones estarán disponibles diariamente para viajeros, ejecutivos y visitantes.

Conectividad aérea impulsa la demanda de servicios

Garza Tovar destacó que este proyecto coincide con la ampliación de la conectividad aérea del aeropuerto de Saltillo, que contempla rutas hacia Ciudad de México, Guadalajara y Cancún, lo que incrementará la demanda de hospedaje y servicios comerciales en la región.

Centro comercial ofrecerá restaurantes, bancos y comercios

El centro comercial se ubicará en la parte baja del complejo y contará con restaurantes, servicios bancarios y comercios, incluyendo franquicias provenientes de Monterrey. “La idea es que los negocios y servicios le den vida al aeropuerto y ofrezcan más opciones sin necesidad de trasladarse a otras ciudades”, señaló el empresario.

Proyecto refuerza infraestructura turística y de negocios

Aunque el complejo no estará terminado para el Mundial de Futbol 2026, TSM avanza conforme a lo planeado. La inversión busca consolidar la infraestructura turística y de negocios en la región sureste de Coahuila, fortaleciendo la oferta de servicios para viajeros y tripulaciones.