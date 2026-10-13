Avanza proyecto de Los Chorros; esperan permiso ambiental

El proyecto ejecutivo para corregir el peligroso tramo de Los Chorros, en la carretera federal 57, está concluido al 100% y los terrenos ya liberados

La corrección del peligroso tramo de Los Chorros, ubicado entre los kilómetros 230 y 235 de la carretera federal 57, continúa pendiente de una autorización ambiental, a pesar de que el proyecto ejecutivo está concluido al 100 por ciento y los terrenos necesarios para la obra ya fueron liberados.

El diputado federal Jericó Abramo Masso informó que este lunes 12 de octubre recibió una respuesta oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en la que se confirma el avance técnico del proyecto para modificar este tramo de la autopista Puerto México-La Carbonera.

De acuerdo con el legislador, el documento establece que se cuenta con la anuencia para utilizar el derecho de vía y que los terrenos afectados ya fueron liquidados, además de disponer de $20 millones de pesos autorizados para programas ambientales relacionados con la obra.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitó repetir el estudio técnico justificativo requerido para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, procedimiento indispensable para completar la autorización ambiental del proyecto.

Abramo Masso señaló que las gestiones para resolver las condiciones de Los Chorros comenzaron en 2021, mediante puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y solicitudes ante dependencias federales como la SICT, Caminos y Puentes Federales y la Secretaría de Hacienda.

El legislador estimó que el procedimiento ambiental podría avanzar antes de concluir 2026, lo que permitiría gestionar la asignación de recursos federales para el ejercicio presupuestal de 2027.

La intervención busca corregir uno de los tramos más complicados de la carretera 57, utilizado diariamente por transporte de carga y automovilistas que circulan entre Coahuila y el centro del país.

Aunque el proyecto cuenta con avances técnicos y disponibilidad del derecho de vía, su ejecución todavía requiere completar los permisos ambientales y conseguir el presupuesto necesario para iniciar los trabajos.