Avanza proceso electoral a registro de candidaturas y campañas

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila confirmó que los recursos para la organización del proceso se han estado entregando de manera mensual.

El proceso electoral para la renovación del Congreso local en Coahuila avanza en su fase de intercampañas y se encamina al registro de candidaturas a finales de abril, previo al inicio formal de campañas en mayo.

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que actualmente el proceso se desarrolla conforme al calendario establecido, con la recepción de registros programada para el 25 de abril.

¿Cuándo inicia el registro y validación de candidaturas?

Detalló que será hasta el 4 de mayo cuando el Consejo General del organismo valide las candidaturas que cumplan con los requisitos legales, para dar paso al inicio de campañas el 5 de mayo.

¿Qué requisitos deberán cumplir los aspirantes?

Indicó que entre los criterios que se revisarán destaca el cumplimiento de disposiciones en materia de violencia de género, derivado de un convenio firmado con el Tribunal Superior de Justicia, con el fin de impedir la participación de personas con antecedentes en este tipo de conductas.

El funcionario explicó que también se aplicarán filtros relacionados con antecedentes penales y otros requisitos establecidos en la legislación electoral vigente.

¿Cuál es la expectativa de participación ciudadana?

En cuanto a la participación ciudadana, señaló que históricamente este tipo de elecciones registran alrededor de un 40% de votación, por lo que se espera que la ciudadanía mantenga ese nivel de involucramiento.

Paralelamente, Rodríguez Fuentes confirmó que los recursos para la organización del proceso se han estado entregando de manera mensual, lo que ha permitido dar continuidad a las actividades operativas.

¿Qué cambios habrá en la presidencia del Instituto?

En otro tema, el presidente del organismo electoral se refirió a la resolución reciente del tribunal electoral que ordena que la próxima presidencia del Instituto sea ocupada por una mujer, en apego al principio de paridad de género.

Explicó que esta determinación deberá ser acatada por el Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de emitir una nueva convocatoria exclusiva para mujeres, cuyo proceso deberá resolverse antes de noviembre, cuando concluye su actual gestión.

El funcionario subrayó que, independientemente de este proceso administrativo, la elección local continúa en curso y su desarrollo no se verá afectado.