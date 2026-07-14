Avanza proceso de ascenso de grado para policías de Torreón

El proceso tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la preparación y el desempeño de los elementos mediante evaluaciones objetivas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón continúa con el proceso de Promoción y Ascenso de Grado 2026, en el que participan 102 elementos de la corporación que buscan acceder al grado inmediato superior mediante una serie de evaluaciones.

Luego de concluir las pruebas teóricas y prácticas, en las que los participantes demostraron sus conocimientos, habilidades operativas y destrezas en el manejo y desarme de su arma de cargo, este lunes inició la tercera etapa del proceso, correspondiente a la evaluación de acondicionamiento físico.

Las pruebas físicas incluyen ejercicios para medir la resistencia, fuerza, velocidad y coordinación de los aspirantes, entre ellos flexibilidad, sentadillas, abdominales, lagartijas, una carrera de velocidad de 100 metros, una carrera de resistencia de mil 200 metros y salto de valor.

De acuerdo con la corporación, el proceso tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la preparación y el desempeño de los elementos mediante evaluaciones objetivas que garanticen igualdad de oportunidades y privilegien el mérito como criterio para el crecimiento profesional.