Avanza obra en Camino Real del Valle para bajar tráfico en Ramos

El alcalde Tomás Gutiérrez constató los trabajos iniciales que se realizan en la vialidad, entre ellos desmonte, nivelación del terreno y preparación de taludes

La rehabilitación del Camino Real del Valle, uno de los accesos más utilizados para conectar con la carretera a Los Pinos, ya registra avances visibles y apunta a mejorar de forma directa la movilidad y la seguridad vial en esta zona de Ramos Arizpe.

Durante un recorrido por el sector, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino constató los trabajos iniciales que se realizan en la vialidad, entre ellos desmonte, nivelación del terreno y preparación de taludes, pasos clave para avanzar hacia la ampliación de la circulación vehicular.

El proyecto contempla una vialidad más amplia, un camellón central, espacios peatonales con iluminación y la instalación de un semáforo, lo que permitirá ordenar el tránsito en un punto donde diariamente circulan vecinos de distintas colonias y conductores que se dirigen hacia la carretera a Los Pinos.

De acuerdo con autoridades municipales, esta intervención busca reducir riesgos de accidentes y agilizar los traslados en un tramo que por años presentó saturación y condiciones limitadas para peatones.

Gutiérrez Merino señaló que la obra forma parte de una estrategia de infraestructura enfocada en resolver problemas cotidianos de movilidad, y se desarrolla en coordinación con la visión de crecimiento urbano impulsada a nivel estatal por Manolo Jiménez Salinas.

La rehabilitación del Camino Real del Valle se suma a otras acciones viales que el municipio ha puesto en marcha para mejorar la conectividad entre colonias, reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad en zonas de alto flujo vehicular.