Avanza la renovación urbana en Quintas del Valle en Parras

El municipio reporta un 50 por ciento de avance en la rehabilitación del parque de la colonia y en la pintura de las viviendas.

La colonia Quintas del Valle avanza en su proceso de transformación urbana con la intervención de viviendas mediante el programa “Pinta tu Fachada” y los trabajos de rehabilitación del parque del sector.

Como parte de esta estrategia, 160 familias ya recibieron pintura para mejorar el exterior de sus hogares, mientras que los trabajos alcanzan actualmente alrededor del 50 por ciento de las viviendas de la colonia.

Durante la jornada, el director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Jorge Alberto Salazar García, explicó que los habitantes pueden elegir entre 11 tonalidades autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de conservar una imagen urbana ordenada y acorde con los lineamientos establecidos para Parras.

El funcionario invitó a las familias que todavía no se han incorporado a acercarse al personal de “Mejora Coahuila” para realizar su registro y continuar ampliando la cobertura hasta alcanzar la totalidad de las viviendas del sector.

Por su parte, el alcalde Fernando Orozco Lara señaló que el programa busca generar un cambio integral en las colonias, más allá de renovar la apariencia de las viviendas.

Destacó que, hasta el momento, más de 100 mil metros cuadrados de fachadas han sido atendidos en el municipio, incluyendo comunidades rurales y ejidos, como parte de las acciones destinadas a mejorar el entorno de las familias.

De manera paralela, el parque de Quintas del Valle se encuentra en proceso de rehabilitación y presenta un avance cercano al 50 por ciento. La intención, explicó el edil, es concluir ambas intervenciones para que los vecinos puedan contar con una colonia renovada y un espacio público adecuado para la convivencia.

Orozco Lara afirmó que este parque busca convertirse en un punto de referencia para los habitantes de la zona, al contar con mejores condiciones para el disfrute de las familias.

Durante el evento, Gabriel Moreno, representante de los vecinos, reconoció las acciones emprendidas en la colonia y señaló que la recuperación de las fachadas y del área recreativa representa un beneficio que permanecerá para las actuales y futuras generaciones.

En la actividad también participaron la presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos; el coordinador municipal de “Mejora Coahuila”, Arturo Antunes Flores; funcionarios municipales y habitantes de Quintas del Valle.