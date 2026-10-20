Avanza General Cepeda con pavimentación de caminos rurales

Será durante su próximo informe de gobierno cuando la alcaldesa Mayra Verónica Ramos Rodríguez dé a conocer el balance de las obras realizadas

General Cepeda continúa fortaleciendo su infraestructura con proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de las familias, principalmente en las comunidades rurales.

Bajo la administración de la alcaldesa Mayra Verónica Ramos Rodríguez y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha logrado la pavimentación de cerca de 10 caminos que conectan distintos ejidos, facilitando el traslado de sus habitantes.

Amplían obras de agua potable y rehabilitación de caminos

Los trabajos también se han extendido a las colonias de la cabecera municipal, donde se realizan mejoras en vialidades, mientras que en el campo se rehabilitan caminos mediante maquinaria pesada adquirida por el Ayuntamiento.

A estas acciones se suman ampliaciones de las redes de agua potable, instalación de paneles solares para el funcionamiento de pozos y construcción de techumbres en planteles educativos, atendiendo necesidades prioritarias de la población.

Alcaldesa presentará balance de obras en su informe

Será durante su próximo informe de gobierno cuando la alcaldesa Mayra Verónica Ramos Rodríguez dé a conocer el balance de las obras realizadas y los recursos destinados a cada proyecto.

La administración municipal destaca que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y el manejo responsable del presupuesto han permitido llevar infraestructura tanto a la zona urbana como a las comunidades ejidales de General Cepeda.