Avanza entrega de apoyos para el campo en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe busca ofrecer alternativas productivas sostenibles que impulsen la autosuficiencia alimentaria y sean un ingreso adicional para los hogares rurales

Con la entrega realizada este jueves en el ejido La Sauceda, el gobierno municipal de Ramos Arizpe alcanzó la distribución de 5 mil pollas de traspatio en distintas comunidades rurales como parte del programa de fortalecimiento alimentario y productivo.

En esta quinta entrega, 125 familias fueron beneficiadas con un paquete que incluyó pollitas de la raza Rhode Island Red para producción de huevo y bultos de alimento de 25 kilos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La inversión destinada a esta etapa fue de 375 mil pesos, según lo dio a conocer la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza.

Los ejidos contemplados en esta entrega fueron La Sauceda, El Ojito, Cosme, San Martín de las Vacas, San Martín del 12, Los Jacalitos, Jacales y Temporales, en donde las familias beneficiarias deberán aportar la construcción de gallineros para garantizar el cuidado de las aves y el éxito del programa.

El alcalde destacó que este esquema busca fortalecer la economía familiar mediante la producción de huevo tanto para el consumo como para la venta local.

Cada pollita entregada se encuentra protegida con vacunas contra enfermedades como Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, lo que asegura una crianza más segura y productiva.

A lo largo del año, el programa de Aves de Traspatio ha llegado a ejidos como Tuxtepec, Riata, Altos de Noria, Plan de Guadalupe y ahora La Sauceda, consolidando la meta de distribuir 5 mil aves entre las familias del campo.

Con estas acciones, el municipio busca ofrecer alternativas productivas sostenibles que impulsen la autosuficiencia alimentaria y representen un ingreso adicional para los hogares rurales.