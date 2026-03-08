Avanza construcción del nuevo Mercado de Abastos en Ramos Arizpe

Por su ubicación estratégica, el nuevo Mercado de Abastos podría convertirse en uno de los centros mayoristas más importantes de la región

La construcción del Mercado de Abastos de Ramos Arizpe, ubicado junto a la carretera antigua a Monclova y la carretera a Los Pinos, continúa como uno de los proyectos comerciales más grandes en la región sureste de Coahuila, informó David Valdés Álvarez, director de Desarrollo Urbano del municipio.

Desarrollo gradual por magnitud e inversión

El funcionario explicó que el proyecto avanza de manera gradual debido a la magnitud de la obra y el tipo de inversión requerida. “Este tipo de desarrollos se autorizan normalmente para periodos de 36 a 48 meses, por lo que su avance depende también del flujo económico del desarrollador”, señaló.

Avances en infraestructura y accesos

Valdés Álvarez detalló que ya se han registrado avances importantes, incluyendo la habilitación del carril de desaceleración para el acceso al complejo, así como trabajos en bodegas, sótanos y otras áreas del desarrollo comercial.

El municipio realiza inspecciones periódicas para verificar el avance conforme a la licencia de construcción, aunque aún no se ha definido una fecha específica para el inicio de operaciones o la renta de los primeros espacios del mercado.

Potencial del nuevo mercado frente al actual

Por su ubicación estratégica, el nuevo Mercado de Abastos podría convertirse en uno de los centros mayoristas más importantes de la región. El proyecto será más grande que el Mercado Benito Juárez de Saltillo, con bodegas de gran tamaño, áreas de almacenamiento, sótanos y espacios en segundo nivel, ampliando la capacidad logística y comercial.