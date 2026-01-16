Avanza construcción de segunda Clínica de la Salud Popular

Esta obra forma parte de una estrategia municipal orientada a acercar servicios de salud gratuitos y de calidad a la población

La construcción de la Clínica de la Salud Popular en el sector Manantiales del Valle registra avances significativos y se perfila como la segunda unidad de este modelo de atención médica que entrará en operación en el municipio para beneficio directo de miles de habitantes.

Obra forma parte de estrategia municipal de salud

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que esta obra forma parte de una estrategia municipal orientada a acercar servicios de salud gratuitos y de calidad a la población, especialmente en zonas con alta demanda de atención médica.

Servicios integrales disponibles en la clínica

La clínica brindará servicios integrales que incluyen consulta médica general, atención dental, óptica con entrega de lentes, farmacia con más de 200 medicamentos, laboratorio clínico y consultas por videollamada con médicos especialistas, replicando el esquema que actualmente opera en el sector Analco.

Alta demanda respalda ampliación de infraestructura

El edil destacó que la experiencia en la primera clínica ha permitido confirmar la necesidad de ampliar este tipo de infraestructura debido a la alta demanda registrada por parte de la ciudadanía.

Indicó que el proyecto tiene como objetivo reducir traslados, tiempos de espera y costos para las familias, al concentrar distintos servicios médicos en un solo espacio cercano a sus hogares.