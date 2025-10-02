Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Avanza construcción de paso a desnivel en Pastores y Libramiento

Por: Christyan Estrada

01 Octubre 2025, 20:08

Compartir

Afirman que los trabajos ya superan el 50% de avance, especialmente en la estructura del puente inferior que permitirá el flujo continuo de los automovilistas

Avanza construcción de paso a desnivel en Pastores y Libramiento

La construcción del paso a desnivel en el cruce del bulevar Los Pastores y el libramiento Óscar Flores Tapia registra avances significativos y se perfila como una de las obras viales más importantes para mejorar la movilidad en el norte de Saltillo, informó el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario estatal señaló que los trabajos superan ya el 50 por ciento de avance, especialmente en la estructura del puente inferior y en las adecuaciones viales complementarias que permitirán el flujo continuo en Los Pastores sin interferir con la circulación del libramiento.

0a82d295-7c01-44c5-8a5e-e24fea0cf7b6.jpg

Algara destacó que el proyecto forma parte del paquete estatal de movilidad urbana, que contempla intervenciones en distintos puntos de Coahuila y cuyos recursos asignados se mantienen firmes y que no se han presentado recortes presupuestales que afecten el ritmo de construcción.

Mientras tanto, automovilistas han tenido que enfrentar desvíos temporales y cierres parciales, los cuales se mantendrán mientras continúen las maniobras de obra civil.

a64aa79f-b74b-4068-8dc6-234f091d9eec.jpg

La dependencia recomendó a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos.

El paso a desnivel en Pastores y Óscar Flores Tapia se suma a otras obras viales que buscan modernizar la infraestructura urbana de Saltillo, con el objetivo de agilizar la movilidad y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Comentarios