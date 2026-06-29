Avanza Congreso de Coahuila en armonización de reforma electoral

La diputada con licencia Luz Elena Morales informó que el Congreso del Estado continúa con el análisis del paquete de reformas para armonizar la legislación

La diputada con licencia Luz Elena Morales informó que el Congreso del Estado continúa con el análisis del paquete de reformas para armonizar la legislación electoral de Coahuila con las modificaciones aprobadas a nivel federal.

Explicó que entre los principales cambios se contempla la eliminación de la reelección a partir de 2030, la incorporación de disposiciones para combatir el nepotismo y ajustes en la integración de los ayuntamientos, con el propósito de adecuar la normativa estatal al marco constitucional vigente.

Morales detalló que la iniciativa también establece nuevos requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a cargos de elección popular, al considerar criterios relacionados con antecedentes judiciales y posibles vínculos con actividades delictivas.

No obstante, manifestó su preocupación por la desaparición de las sindicaturas de minoría y la reducción de espacios en algunos cabildos, al señalar que estas modificaciones podrían afectar la representación política en los municipios.

Finalmente, la legisladora expresó su confianza en que el proceso legislativo concluya dentro de los plazos previstos, a fin de que las adecuaciones queden aprobadas antes del próximo proceso electoral.