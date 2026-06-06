Avanza complejo hotelero junto al Aeropuerto de Ramos Arizpe

El proyecto contempla la construcción de un hotel de 140 habitaciones y un centro comercial que reforzará la infraestructura de servicios en la zona

El complejo hotelero y comercial que se construye junto al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe avanza hacia su etapa final y busca convertirse en un nuevo polo de servicios para viajeros, ejecutivos y trabajadores de la industria que operan en la Región Sureste de Coahuila.

El proyecto, desarrollado por la empresa TSM, contempla la construcción de un hotel de 140 habitaciones y un centro comercial que reforzará la infraestructura de servicios en una de las zonas con mayor crecimiento económico del estado.

Enrique Garza Tovar, director general de TSM, informó que la apertura del hotel está prevista para los próximos meses y que originalmente fue concebido para atender a tripulaciones aéreas.

Sin embargo, explicó que el crecimiento de la actividad industrial y de la conectividad aérea llevó a ampliar el enfoque del proyecto para recibir también a ejecutivos, inversionistas y visitantes de la región.

De acuerdo con el empresario, alrededor del 30 por ciento de las habitaciones estarán destinadas a pilotos y tripulaciones, mientras que entre 70 y 80 habitaciones estarán disponibles diariamente para viajeros de negocios y público en general.

Además del hotel, el complejo contará con un centro comercial ubicado en la planta baja, donde se instalarán restaurantes, servicios bancarios y diversos establecimientos comerciales, incluyendo franquicias provenientes de Monterrey.

Garza Tovar señaló que el objetivo es ofrecer a usuarios del aeropuerto, trabajadores y visitantes una mayor variedad de servicios sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la región.

El directivo destacó que este desarrollo coincide con la expansión de la conectividad aérea en el Aeropuerto Plan de Guadalupe, donde se han impulsado nuevas rutas comerciales que fortalecen la movilidad de pasajeros y ejecutivos vinculados a la actividad económica del sureste de Coahuila.

La ubicación estratégica del complejo permitirá atender la creciente demanda de hospedaje generada por empresas instaladas en parques industriales de Ramos Arizpe y Saltillo, además de usuarios que utilizan el aeropuerto para viajes de negocios.

La inversión supera los 300 millones de pesos y forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura de servicios en el entorno aeroportuario, considerado uno de los principales motores de crecimiento económico de la región.