Avala IEC a tres aspirantes independientes rumbo al PEL 2025-2026

El órgano electoral declaró procedentes tres manifestaciones de intención y aprobó lineamientos y acciones para fortalecer el proceso

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) declaró procedentes tres de las cinco manifestaciones de intención presentadas por ciudadanos que buscan contender por una diputación local de manera independiente en el Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026.

En sesión ordinaria celebrada este 24 de febrero, el organismo determinó que únicamente cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria Masias Menera Sierra, por el Distrito 02 con cabecera en Piedras Negras; Mario Alberto Córdova Hernández, por el Distrito 04 en San Pedro; y Luis Alberto Barajas Trejo, por el Distrito 10 en Torreón. Los aspirantes aprobados podrán iniciar la etapa de recabación de apoyo ciudadano del 25 de febrero al 20 de marzo de 2026.

Durante la misma sesión, el IEC avaló la implementación de la Red de Candidatas y la Red de Mujeres Electas para el actual proceso electoral, con el propósito de fortalecer la participación política femenina y prevenir la violencia política en razón de género. La primera estará integrada por mujeres que aspiren a una diputación local, a quienes se dará acompañamiento y seguimiento; mientras que la segunda se conformará por quienes resulten electas, generando un espacio de comunicación, respaldo y fortalecimiento institucional.

Además, el órgano electoral aprobó lineamientos para las sesiones de cómputo, el cuadernillo de consulta para la clasificación de votos válidos y nulos, así como la ubicación de la bodega electoral central que resguardará la documentación oficial.

También autorizó una ampliación presupuestal para garantizar la operatividad del proceso, ratificó convenios de colaboración con diversas instituciones —entre ellas el Instituto Nacional Electoral— y resolvió asuntos internos relacionados con la estructura partidista y administrativa, reafirmando el avance organizativo rumbo a la jornada electoral.