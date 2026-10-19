Auxilian la Cruz Roja y Bomberos a conductora prensada

El choque entre dos camionetas provocó que la unidad de la lesionada se proyectara hacia un poste de luz a la altura de Lázaro Cárdenas.

Una conductora quedó atrapada dentro de su camioneta luego de ser impactada por otra unidad cuando intentaba cruzar la calle Mariano Abasolo, a la altura de Lázaro Cárdenas. Tras el choque, su vehículo giró y terminó contra un poste de concreto, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

La mujer fue identificada como Larisa Valdéz Saab, de 37 años, quien conducía una Chery Tiggo 7 Pro con placas FNT 833 C. De acuerdo con los datos del accidente, intentó cruzar hacia la otra acera cuando se produjo la colisión.

En ese momento circulaba por Mariano Abasolo una camioneta RAM 1200, con placas EY 8791 C, conducida por José de Jesús Rodríguez Padilla, de 51 años, quien se dirigía hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza.

La parte frontal de la RAM golpeó la camioneta Tiggo 7 Pro, que giró a consecuencia del impacto y terminó estrellándose contra un poste de concreto. La conductora quedó atrapada en el habitáculo, lo que llevó a solicitar apoyo para liberarla.

Personas que presenciaron el accidente reportaron los hechos al número de emergencias 911. En respuesta, paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para atender a la mujer y realizar las maniobras necesarias para auxiliarla.

Las autoridades se hicieron cargo de tomar conocimiento del percance y recabar información sobre lo ocurrido. Las diligencias correspondientes permitirían establecer cómo sucedió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.