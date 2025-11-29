Autorizan sorteo de $400 mil para contribuyentes del Predial 2026

La determinación se tomó en sesión ordinaria y quedó asentada como parte del plan municipal para aumentar la recaudación y fortalecer los ingresos propios.

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad el sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, por medio del cual se destinarán 400 mil pesos en premios para las personas que realicen el pago del impuesto predial durante enero, febrero y marzo del próximo año. La determinación se tomó en sesión ordinaria y quedó asentada como parte del plan municipal para aumentar la recaudación y fortalecer los ingresos propios.

Detalles del sorteo y fechas para participar

El esquema establece que cada clave catastral tendrá acceso a un boleto para participar en tres sorteos programados para el 6 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril. Según lo aprobado, el primer sorteo distribuirá 200 mil pesos entre quienes paguen en enero; el segundo sorteo comprenderá 130 mil pesos para quienes paguen en febrero e incluirá también a quienes no hayan resultado favorecidos en la primera etapa; y el tercer sorteo otorgará 70 mil pesos para quienes liquiden el impuesto en marzo, integrando a quienes ya hayan cumplido en meses anteriores. Con este formato, el Ayuntamiento busca promover el pago puntual y asegurar una base de participación amplia.

Programa 'Regularízate' ayudará a usuarios para actualizar pagos del servicio de agua potable

Durante la misma sesión, el Cabildo acordó emitir un exhorto a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento con el fin de que adopte el programa “Regularízate”. La propuesta pretende que más usuarios actualicen sus pagos del servicio de agua potable y que el organismo cuente con condiciones para mantener la operación del sistema. El exhorto quedará sujeto a los lineamientos municipales y será enviado a la autoridad correspondiente para su análisis.

En el apartado de otros asuntos, las y los integrantes del Cabildo autorizaron diversos puntos del orden del día, entre ellos modificaciones de uso de suelo vinculadas al crecimiento industrial y al desarrollo urbano, así como ajustes administrativos que cumplen con los procesos internos del municipio. Estos acuerdos se integrarán a los expedientes oficiales para su aplicación.