Autorizan regularización de 15 hectáreas en Matamoros, Coahuila

El decreto contempla que los solares ocupados puedan ser vendidos a sus actuales habitantes mediante los mecanismos de regularización del INSUS

Después de un procedimiento administrativo iniciado en 2016, el Gobierno federal decretó la expropiación de 15.3738 hectáreas del ejido El Tajito, ubicadas físicamente en el municipio de Matamoros, con el propósito de avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra y facilitar la escrituración de predios ocupados por habitantes de esta zona de La Laguna.

Terrenos expropiados serán destinados al INSUS

La disposición, publicada este miércoles 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, establece que la superficie de 153 mil 738 metros cuadrados será destinada al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo encargado de los procedimientos para otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de los terrenos.

Aunque el ejido está identificado administrativamente con Torreón, el propio decreto precisa que la superficie expropiada se encuentra en territorio de Matamoros.

De acuerdo con los datos del expediente identificados en la revisión inicial, la indemnización establecida asciende a un millón 790 mil 966 pesos con 53 centavos, cantidad que corresponde al valor determinado para la expropiación. El proceso representa la culminación de una década de gestiones administrativas para permitir la incorporación de esta superficie a un esquema de regularización de asentamientos humanos.

Regularización permitirá avanzar hacia la titulación de predios

El decreto contempla que los solares ocupados puedan ser vendidos a sus actuales habitantes mediante los mecanismos de regularización del INSUS, mientras que los lotes vacantes podrán comercializarse a terceros interesados.

También establece la posibilidad de destinar gratuitamente determinadas áreas para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales, conforme a las disposiciones aplicables.

La expropiación constituye una etapa jurídica necesaria para avanzar hacia la titulación de los predios, pero no implica la entrega inmediata de escrituras ni la transferencia automática de la propiedad a sus ocupantes.

La ejecución de la medida está sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto, incluido el pago de la indemnización correspondiente.

Con esta disposición, el Gobierno federal abre una nueva etapa en el proceso de regularización de terrenos del ejido El Tajito, cuyo trámite se prolongó durante aproximadamente diez años. Su ejecución permitirá avanzar en el ordenamiento de la propiedad y establecer las condiciones legales para que los habitantes puedan acceder a títulos de propiedad.